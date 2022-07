Čech ještě stačil na Stamford Bridge natočit své poslední video

Projekt Saves Help se posouvá zase o kus dál. Za čtyři roky existence pomohl vybrat 1,5 milionu korun, ihned se do něj zapojilo dvacet českých a slovenských gólmanů působících ve fotbalových soutěžích v Česku, Polsku, Anglii a Portugalsku.

Ambasadorem fotbalové sekce se stává právě zmíněný Petr Čech. „Přispívat budu nadále už jen coby hokejový brankář, ale vážím si možnosti být pojítkem mezi fotbalovou a hokejovou brankou. Od začátku jsem byl ze Šimonova nápadu na rozšíření projektu do fotbalu nadšený a pevně věřím, že tímto krokem se před Saves Help otevírají nové a výrazně širší možnosti," říká česká sportovní legenda.

„Důležité je, že je to celé postaveno na sportu. Čím více uděláte zákroků, tím víc pomůžete. Každým zákrokem zvyšujete nejen šanci svého týmu vyhrát, ale také šance ostatních na lepší život. Jdete na hřiště, děláte, co umíte, co milujete, a ještě tím pomáháte. Je to geniálně jednoduché a úžasně nadčasové," oceňuje Čech.