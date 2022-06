Hrubec o novém angažmá v Curychu: Konec v Omsku nebyl jednoduchý, Švýcarsko bylo vysněnou destinací

Jsem upřímně šťastný. Švýcarsko bylo vysněnou destinací už v momentě odchodu z extraligy, ale z české do švýcarské ligy byla tehdy cesta extrémně složitá. Teď to klaplo, čehož si ohromně vážím. Že se navíc jedná o velmi silný sportovní tým z hlavního města, je v mých očích bonusem navíc.

Liga šla ohromně nahoru, koneckonců vidět je to na i na výsledcích švýcarského národního týmu. Po velké vlně odchodů hráčů z KHL se ještě zkvalitní, protože Švýcarsko je pro mnoho hokejistů prioritou na úkor Švédska či Finska. Jen v Curychu podepsali smlouvu vedle mě také Fin Mikko Lehtonen z Petrohradu nebo švédský centr Lucas Wallmark z CSKA. To jsou elitní evropští hokejisté, kteří posunou úroveň soutěže opět o něco výše.

Byla to práce především pro Roberta Spálenku a jeho tým ze Sport Investu. Jednoduché to samozřejmě nebylo, na druhou stranu jsem v klubu odvedl kus práce, a to při loučení šéfové klubu zohlednili. Nebylo to o naschválech či vzájemné nevraživosti. Každopádně jsem rád, že poměrně brzy bylo jasno a já se můžu plně soustředit na Curych.