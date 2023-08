Tanko pak pro změnu vysunul do sóla Almásiho, ten znovu obešel i gólmana, ale po střetu s Bajzou ztratil stabilitu a nestihl zakončit do odkryté brány. Domácí do posledních chvil bušili do královéhradecké defenzívy, ale po rohu nedokázal míč z malého vápna protlačit do sítě ani střídající Madleňák.