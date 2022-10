Červená! Liberec se po vyloučení kapitána zlobil, hvězda Baníku kritizovala video

„Je to třetí domácí zápas za sebou, kdy řešíme nějaké sporné situace," zklamaně poznamenal liberecký trenér Luboš Kozel. „Za mě to červená karta není, ale vím, že plno lidí bude mít jiný názor. Theo navíc nejdřív zasáhl balon a pak trefil Plavšiče podrážkou do kotníku. Bylo nám vysvětlováno, že když je zákrok na kotník, měla by to být žlutá. Jakmile nad kotník, je to červená karta."