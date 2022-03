Červená pro Havla? V první chvíli mi i žlutá přišla přísná, řekl plzeňský kouč Bílek

Šlo o velkou nepříjemnost, Teplice nám zatápěly i když jsme hráli v jedenácti. Soustředili jsme se potom jen na defenzivu, věděli jsme, že to prostě musíme ukopat. Do druhé půle jsme šli si s tím, že od všech na hřišti musí být stoprocentní defenzíva. Nechtěli jsme pouštět soupeře do náběhů, což se mu povedlo při brance z ofsajdu. Teplice měly i nějaké standardky, z jedné nastřelily břevno. Zbytek jsme ubránili.