Červená spustila melu, pak sudí verdikt opravil. Je normální mě škrtit? ptal se ho liberecký Tupta

„Viděl jsem, že jeden hráč Olomouce ještě kopnul míč do našeho hráče, který ležel na zemi. Tak jsem se za ním rozběhl a zezadu mě někdo chytil a začal mě škrtit. Ani nevím, kdo to byl. Ptal jsem se rozhodčího, jestli je to normální. Řekl mi, že za tohle neodpovídají, tak nevím...," překvapil Lubomír Tupta, autor první branky domácích.

Situaci na hřišti uklidňovali i oba Křepského asistenti. Do hry následně zasáhl i videorozhodčí Dominik Starý, který hlavního arbitra přivolal k obrazovce k přezkoumání zákroku. Křepský pak svůj verdikt opravil. Vraštila místo červené potrestal jen napomenutím. „Zákrok jsem neviděl, byl jsem otočený, tak to nechci moc rozebírat. Ale když už vytáhne červenou kartu...," konstatoval jen Tupta.

„V dnešní době je to dost citlivý díky VAR. Jako nebezpečná hra se bere každý skluz. Viděl jsem, že Vrašťa vzal ve skluzu první balon, ale setrvačností dojel. Vrašťa to popisoval tak, že ho trefil holení. Věřil jsem mu s tím, že o červenou nepůjde," popsal kapitán Sigmy Vít Beneš.

Domácímu kouči Luboši Kozlovi vadil především zásah VAR. „Je nám vysvětlováno, že VAR má vstupovat do situací jen když jde o zjevné pochybení. Zákrok jsem viděl, netrefil ho podrážkou, spíš holení, ale s takovou intenzitou, že se rozhodčí rozhodl pro červenou kartu. Tak nevím, proč do toho VAR vstupoval," vysvětlil kouč Slovanu Luboš Kozel.

„Měli jsme spolu výměnu názorů a byl přesvědčený, že je to stoprocentní červená karta. Na vzdálenost třiceti metrů jsem samozřejmě detailně neviděl, jak soupeře zasáhl. Ale z mého pohledu tam prvotně žádný úmysl nebyl, podle mě Vraštil první odehrál balon a až potom došlo ke kontaktu. Ani jsem neviděl, že by ho trefil podrážkou. Luboš říkal, že to bylo holení, ale intenzita byla obrovská," řekl hostující trenér Václav Jílek, který připomněl týden stará utkání. „Když jsem viděl nevyloučení Prekopa a Lischky v minulém kole, nic proti nim, jen to říkám kvůli charaktere zákroku, myslím si, že to zapadá do kontextu posuzování situací," uzavřel Jílek.