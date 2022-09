Češi studující trenérskou licenci na Slovensku? Bývalý hráč bundesligy vysvětluje překvapivou volbu

„Výuka probíhá v deseti lidech, bylo to hodně interakční, hodně o komunikaci, trenér prezentuje hlavně sám sebe, bylo hodně práce na počítači, kterou jsem moc neovládal, ale v dnešní době je to pro trenéra potřeba a já si to jenom pochvaluji," vypráví ve studiu Sport.cz.

Do Německa se tak vrátil alespoň na stáž. Paradoxně ne do Hamburku, kde patří ke klubovým legendám, ale do Dynama Drážďany. Důvody najdete v hlavním videu, kde také David Jarolím líčí, jak se liší situace mladých trenérů v Německu a jaká změna pravidel by nyní mohla usnadnit začínajícím profesionálním trenérům vstup do nejvyšší soutěže.