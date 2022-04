Slávisté blahopřáli Ciprovi, ale motivaci před Feyenoordem hledají jinde než ve výkonu jeho party

Červenobílí jsou nažhavení, koncentrovaní, odhodlaní. Historii si do myšlenek moc proniknout nenechávají. „Moc ji do toho nebereme," ujišťuje trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Ale samozřejmě moc dobře ví, jak hodnotný zápis do klubových kronik by postup mezi čtveřici nejlepších jakékoliv evropské soutěže představoval. Sám před šestadvaceti lety u televize hltal velké zápasy souboru kouče Františka Cipra, který vypadl až v boji o finále s Bordeaux.

„A pan Cipro má teď (pětasedmdesáté) narozeniny, přáli jsme mu. Na tehdejší čtvrtfinálové zápasy proti AS Řím jsem samozřejmě koukal, ale hrajeme o to, abychom si to semifinále taky zahráli. To je pro nás tou největší motivací, chceme to dokázat, zahrát si dvojzápas o finále," burcuje Trpišovský.