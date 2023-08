Chci být lepší než Sor či Tijani. Góly jsou pro tátu, říká útočník Baníku Tanko

„Vyhráli jsme, jsem šťastný. Góly věnuju tátovi, protože se teď necítí moc dobře. Vždycky když hraju, hraju pro něj. Skóruju pro něj. Jakmile jsem začal hrát fotbal, říkal jsem mu, že nosím jeho jméno na dresu. Ať mi věří, že ho jednou bude každý znát. Tohle je jen začátek,“ vykládal 25letý fotbalista, který je často připodobňován ke krajanům Sorovi či Tijanimu, kteří si v Ostravě vykopali angažmá ve Slavii.

„Chci být lepší než oni. Vím, že Baníku hodně pomohli, stříleli góly, nahrávali na ně. Ale já toho chci dělat ještě víc,“ zářil po povedeném zápase sebevědomím Tanko.

Baník stejně jako před čtrnácti dny proti Hradci Králové spasilo i proti Dynamu střídání. O oba góly se postarali znovu hráči, kteří šli do utkání až v jeho průběhu. David Buchta nahrával, Tanko skóroval. „Střídání se povedlo. Já i David jsme byli ve správný čas na správném místě. Na každém tréninku dřeme, vždycky jsem šťastný z toho, když to takhle vyjde,“ říkal Tanko.

Do Baníku přišel rychlonohý útočník v létě z druholigového Varnsdorfu. Na obtížnost nejvyšší soutěže si podle svých slov teprve zvyká. „V první je to obtížnější. Všechno je agresivnější, intenzivnější. Musím se rychleji rozhodovat, rychleji pracovat s míčem, protože mám na všechno méně času a prostoru. Je to velký rozdíl, ale jsem tady od toho, abych se adaptoval. Snažím se,“ prohlásil.

Proti Slovácku (0:0) ho obrana soupeře často chytala do ofsajdové pasti, proti Českým Budějovicím se už polapit nenechal. „Pracuju na tom. Chci ukázat, že se zlepšuju a že trenér dělá dobře, když mě posílá na hřiště. Někdy je to těžké, ale myslím, že dělám pokroky. Kouč mi v tom hodně pomnáhá, je to lepší a lepší,“ uvedl autor tří gólů z šesti zápasů, do kterých zasáhl.

Ve čtyřech případech až jako střídající hráč. „Chci hrát každý zápas od začátku, ale absolutně respektuju rozhodnutí trenéra o sestavě. Jediné, co můžu dělat, je přesvědčovat ho na tréninku a zlepšovat se. A pak to prodat v utkání. Nerozlišuju, jestli jsem útočník číslo jedna, nebo dvě. Dělám maximum pro to, abych příště hrál od začátku,“ zdůraznil Tanko.