Chorého přijela povzbudit do Zlína celá rodina. Byli jsme jako Hujerovi, směje se autor druhého gólu Plzně

Zdálo se, že jste získali tři body naprosto suverénně. Souhlasíte?

Utkání jsme měli zcela v naší režii. Nedovolili jsme Zlínu nic, co by nás mohlo ohrozit. Bylo to střetnutí hlavně o nás a o tom, jak k němu přistoupíme. Moc nám po dvaceti minutách pomohl vedoucí gól. Erik Jirka krásně uklidil míč po mojí přihrávce z ostrého úhlu do sítě. Druhá branka chvíli po přestávce nás uklidnila a po třetí už bylo po zápase. Za důležité vítězství jsme strašně rádi.

Na všech trefách jste se spolupodíleli s Erikem Jirkou, který se poprvé po letním příchodu do Plzně takhle výrazně prosadil. Jak jste viděl jeho výkon?

Ve Zlíně byl fantastický. Nejen směrem dopředu, ale hodně vypomáhal i v obraně. Neměl to jednoduché, vždyť po svém příchodu do Viktorky naskočil do rozjetého vlaku. Musel čekat na šanci, a ta teď přišla. Na svůj gól jsem od něj dostal skvělou přihrávku. Jedna vlaštovka ovšem jaro nedělá. Musí makat dál. Budeme ho potřebovat.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Hráči Plzně se radují z gólu.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Protáhli jste šňůru ligových zápasů bez porážky na pětatřicet. Čím to, že už jste tak dlouho neklopýtli?

Podobnou otázku dostávám často. Rozhodně nemáme nějakou sérii v hlavách. Snažíme se stoprocentně koncentrovat na každé jednotlivé utkání, byť není vůbec snadné přepínat z Ligy mistrů zpátky na domácí nejvyšší soutěž. Zatím se nám to naštěstí daří. Do Evropy chceme rozhodně i v příští sezoně.

Po střetnutí v Lize mistrů na Interu Milán jste cestovali rovnou na Moravu. Bylo to pro tým přínosem?

Zcela jednoznačně. Bylo lepší, že jsme z Milána letěli přímo do Brna. Pomohlo nám to. Trochu jsme si odpočali a měli jsme čas na regeneraci. Na našem výkonu ve Zlíně se to projevilo. Byli jsme živí a běhaví. Na cestě k výhře jsme nenarazili na žádný problém.

Do Plzně jste přestoupil z Olomouce. Přijeli se na vás do Zlína podívat vaši příbuzní?

Jasně. Měl jsem v hledišti celou rodinu. Tátu, mamku, sestřenku, bratránka... Byli jsme tak trochu jako Hujerovi. (smích). Viděl jsem je na tribuně. Jsem šťastný, že byli u toho, když jsme vyhráli, a já vstřelil gól. Po střetnutí na mě všichni čekali před stadionem.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Vachtang Čanturišvili ze Zlína a Lukáš Kalvach z Plzně v souboji.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Pomůže vám hladké vítězství ve Zlíně směrem k úterní derniéře v Lize mistrů proti Barceloně?