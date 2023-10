Chorý versus Sörensen podruhé. Chtěl útočník Plzně soupeře trefit?

Poté slovně útočili i na plzeňského čahouna, který jim pohybem oponoval, že jen couval. Opravdu? Jde o to, jestli se nesnažil Sörensena udeřit hlavou do obličeje. Z televizních záběrů lze Chorého pohyb vysledovat. Chtěl soupeře opravdu trefit? Těžko říct.

- Tomáš Chorý vs. Asger Sørensen (5. listopadu 2022) - Tomáš Chorý vs. Asger Sørensen (30. září 2023) ⚠️ Ani jeden zákrok nepotrestán červenou kartou! pic.twitter.com/U5ChpOGdNZ

„Je to za hranou. Vím z pozice útočníka, jak se chováš. Mít Sörensen hlavu o kousek jinde, má zlomený nos nebo cokoliv jiného… Tohle je zákeřnost,“ měl jasno ve studiu O2 TV Sport bývalý ligový útočník Petr Mikolanda. „Dovedu si za to představit červenou kartu. Chtěl mu prostě víc naložit,“ přidal další někdejší ligový hráč Jakub Podaný.

Když se dánský stoper zvednul ze hřiště, běžel k Chorému, ukázal na něj prstem a důrazně mu cosi říkal. Chorý reagoval, oba trvali na svém názoru. Sudí u videa Jan Machálek a Kamil Hájek neposoudili situaci tak, že by měl být Chorý vyloučen, a tak Pechance k monitoru nezavolali.

Bylo to takové opáčko z minulé sezony, kdy souboj stejných hráčů v listopadovém utkání v Plzni vyvolal ještě větší rozruch. Oba se drželi, Sörensen se díval na padající míč, zatímco Chorý se na něj podíval a hlavou ho trknul do obličeje. Vyloučení unikl, VAR tehdy neintervenoval, což byla po rychlé reakci komise rozhodčích chyba. Podle ní měl být Chorý vyloučen. Jelikož se tak nestalo, nesoudila plzeňského útočníka ani disciplinární komise. To bude platit i nyní.