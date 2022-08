Chybí Vácha, uměl rozdat i přijmout, mrzí bývalého reprezentanta. A kdo jsou momentálně nejtvrdší fotbalisté v lize?

„Dalibor Slezák. Člověk do něj kopnul, zlomil si nohu a on běžel dál," upozorňuje na současného trenéra rezervy Bohemians. Právě ve vršovickém klubu poznal i další důrazné fotbalisty.

Brněnský Ševčík na sebe upozornil přední české kluby. Kterému by se nejvíce hodil?Video : Sport.cz

„Když jsem přišel do Bohemky, byl tam Ivan Dvořák. Tomu se dokonce přezdívalo břitva," líčí Rajnoch historku v diskusi s moderátorem Alešem Svobodou. „Já jsem přišel na jeho pozici defenzivního záložníka a on si doléčoval zranění. Šrouboval si kolíky a říkal: To mám na tebe," líčí Rajnoch s úsměvem.