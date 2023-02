Chytil jaro odehraje v Olomouci. Přestup v létě jen za našich podmínek, tvrdí Minář

„Plátí, že Mojmír zůstává pro jaro v Olomouci. To, zda z klubu odejde v letním přestupním termínu, nebo příští zimu po skončení smlouvy, se uvidí v následujících měsících. Pokud bude přestupovat v létě, pak to bude za podmínek, které si stanovila Sigma Olomouc. A to včetně bonusů nebo participace na dalším přestupu jako u předchozích transferů," řekl Právu sportovní ředitel olomouckého klubu Ladislav Minář.