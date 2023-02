Chytil se radoval z gólu jen chvíli. Dobře, že tady VAR je, uznal sportovně útočník Sigmy

„Nerozhodný výsledek je zřejmě zasloužený," mínil kouč Hanáků Václav Jílek. „Dokud byl dobrý terén, měli jsme navrch my. Ve druhé půli na tom byli naopak líp domácí, kteří zahrávali spoustu standardek. Kromě jednoho centru, po němž se míč otřel o břevno, si však žádné další šance nevypracovali. Z toho, jak jsme byli po změně stran málo nebezpeční, jsem ale trochu zklamaný," přiznal.

Olomoučtí ve 39. minutě dopravili balon po průniku útočníka Mojmíra Chytila do sítě, ale radovali se jen chvíli. Zaúřadoval VAR, který odhalil jeho ofsajdové postavení. „V první chvíli jsem si myslel, že je to jasný gól. Když se to ovšem nějakou dobu zkoumalo, tušil jsem, že platit nebude. VAR nám tentokrát uškodil, ale je dobře, že tady je," říkal sportovně.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Vít Beneš z Olomouce a Ondřej Mihálik ze Slovácka.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Blízko vedoucí trefě byl také hned v úvodu střetnutí, když po jeho tečované střele zabránil gólman Slovácka Nguyen brance Sigmy až úplně na poslední chvíli. „Bavil jsem se s ním krátce po zápase. Říkal, že ani moc neví, jak to vlastně chytl," prozradil Chytil.

Neskrýval, že ve druhém poločase byli fotbalisté Slovácka lepší. „Měli skoro všechny odražené balony. Ke konci to už byla spíš válka. Nikdo nechtěl udělat chybu, která by utkání rozhodla," ohlížel se za duelem blízkých soupeřů.

Chytil se svěřil, že navzdory jeho zatím nerealizovanému přestupu do Slavie vstoupil do jara s čistou hlavou. „Však mě ani nic jiného nezbývá. Snažím se pracovat na sto procent a odvádět co nejlepší výkony. A jestli je už uzavřená věc, že v tomto přestupním termínu z Olomouce neodejdu? Ještě několik dní do jeho vypršení zbývá, takže uvidíme," naznačil, že nemá ještě záležitost ohledně případného přesunu do Edenu za definitivně vyřešenou.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Utkání 18. kola první fotbalové ligy 1. FC Slovácko - Sigma Olomouc.Foto : Dalibor Glück, ČTK