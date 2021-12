Chytil je náš běžec a válečník, chválí gólman hrdinu Pardubic

Věděli jsme, že Boleslav má dobré vstupy do utkání i do poločasů. Úvod se nám povedl velmi dobře. Dali jsme v nástupu dvě branky a brzy ještě třetí. O přestávce jsme si zase říkali pozor na začátek druhého poločasu. Tam už se to tolik nepovedlo, asi deset minut jsme byli pod stálým tlakem. Až pak jsme se do utkání trochu dostali. Byl to tedy zápas dvou poločasů. V prvním jsme byli lepší my a ve druhém převážně Boleslav.