Chytil se vykartoval, Jílek kárat nebude. Šestá jarní remíza? Anomálie

Řešení gólové situace bylo naprosto správné, víme, že Mojmír má výbornou kopací techniku. Zachoval klidnou hlavou, za to pochvala. Ale vrátím se i do prvního poločasu, tam bych mu vytknul přečíslení čtyři na dva. Měl otevřenou pozici do brány, ale přihrával. Čistá branková situace, měl to vzít na sebe.