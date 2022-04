Co vymyslí pragmatik Bílek s lišákem Horváthem? Slavia bude stejně mistrem, míní experti

„Plzeň jsme zatím nezmínili, ale vede ligu. Slavia se v posledních týdnech namlsala, ale Viktoria doma neprohrává a pragmatik Bílek s lišákem Horváthem určitě něco vymyslí i na Trpišovského velký tým. A pokud by Viktorka ve šlágru uspěla? I z našich kurzů je zřejmé, že souboj Plzně a Slavie v neděli, i dál o titul, bude hodně vyrovnaný. Tipoval bych na neděli nulu, tedy remízu," spekuluje nad ligovými lídry Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Oba týmy dělí v tabulce jediný bod, výsledek utkání tak pravděpodobně rozhodne, kdo půjde do nadstavbové části ve výhodnější pozici. Ačkoliv se bude hrát ve Štruncových sadech, nejsou domácí v kurzu 3,45:1 favoritem. Šance Slavie, která má za sebou kromě reprezentační přestávky i postup do čtvrtfinále Konferenční ligy, ohodnotili bookmakeři kurzem 2,23:1. Na remízu se sází v kurzu 3,36:1.

„Ligové šlágry v poslední době nenabízejí pohledný fotbal. To platilo i pro minulý zápas Slavie s Plzní, ve kterém padly hned tři červené karty. Zkrotit emoce bude mít na starost rozhodčí ze zahraničí, což může bezesporu přispět ke kvalitě utkání, jehož výsledek bude mít zásadní vliv na boj o titul," poznamenává Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Výhra by pro oba týmy znamenala odskočení soupeři a zároveň zisk výhody domácího hřiště v dalším zápase v nadstavbě, tedy pokud první místo do konce základní části udrží. Naopak remíza může před nadstavbou vrátit do bitvy o první místo Spartu, což si nepřeje ani jeden ze soupeřů. Svěřenci Michala Bílka ve Štruncových sadech v aktuálním ligovém ročníku ještě neprohráli, gól zde navíc dostali naposledy v 10. kole se Zlínem. Myslím si, že ať už skončí utkání jakkoliv, tuto skvělou sérii bez inkasované branky Slavia ukončí a v kurzu 1,24:1 se střelecky prosadí," radí Hanák.