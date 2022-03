Pauza nám pomohla! Slávisté chystají na šlágr do Plzně silné zbraně

„Většina hráčů, co nereprezentovala, si odpočinula. Trenér nám dal delší volno. Věřím, že bude ku prospěchu," líčí brankář Ondřej Kolář.

Ztráty z české reprezentace má ovšem také Viktoria. Obránce Milan Havel se zranil na tréninku ještě před odletem do Walesu, otřesený brankář Jindřich Staněk pak po ráně do hlavy v Cardiffu už do druhého poločasu nenastoupil.