CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Propojení Slavie a Budějovic? Kolosální střet zájmů, banánová republika je proti tomu hadr!

„V souvislosti s kauzou se všude skloňuje jméno Roman Berbr. Nejsem jeho obhájce, neschvaluju, co dělal. Ale on není problém číslo jedna českého fotbalu. Ani rozhodčí. Není to o síle Romana Berbra, o jeho genialitě. Ale o naší slabosti. Jak jsem napsal v minulém glosáři, Roman Berbr byl produkt. Nemá fabriku, nevlastní klub. Byl lobbista, který byl stvořený někým k něčemu. Akorát, že své tvůrce přerostl o parník.