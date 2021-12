Čtyři góly ve čtyřech zápasech! Škoda, že podzim končí, litoval Chytil

„Vlastně mě štve, že podzim končí," usmíval se dvaadvacetiletý záložník, který v posledních čtyřech zápasech, do nichž naskočil, zaznamenal čtyři trefy a jednu asistenci. „Moc jsem si působení v Pardubicích užíval. Byly to čtyři skvělé měsíce. Mohl jsem hrát pravidelně. Jsou tady zkušení kluci jako Boháč, Jeřábek nebo Černý, kteří táhnou nás mladé," lebedil si Chytil.

Jak dokázal nashromáždit v týmu bojujícím u dna tabulky pět branek? „Snažím se pokaždé najít volný prostor a být co nejnebezpečnější," prozrazoval snadný recept na úspěch.

„Musím k tomu stejně přistoupit po návratu do Sigmy. A hlavně u mě musí být vidět čísla. To je rozhodující," předsevzal si Chytil, jehož odchod štval pardubického trenéra.

„Odehrál fantastické zápasy. Je to vynikající kluk do kabiny. Hodně litujeme, že se vrací do Sigmy. Ale dalo se tušit, že při jeho produktivitě nám ho na jaro nenechají," litoval Jaroslav Novotný ztráty nejproduktivnějšího hráče.