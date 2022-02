Čvančara odšpuntoval Spartu. Jeden gól je málo, popichuje ho Vrba

„Konečně dal jako hroťák gól, což říkám s úsměvem. Samozřejmě to od něj očekáváme. I na základě toho jsme si ho vytipovali v Jablonci," říká trenér Pavel Vrba.

„Je to hráč, který podle mého názoru má předpoklady, aby nám v útočné fázi pomáhal víc. Jsem rád, že nám pomohl brankou, která zápas hodně ovlivnila. Doufejme, že to z něho spadne," dodává zkušený kouč.

📺 ČVANČARA | „První půle nebyla ideální, neměli jsme šance, jen náznaky. O pauze jsme si řekli, co je třeba zlepšit a pomohlo to k rychlému gólu. Jsem rád, že jsme konečně získali tři body.“

„Nevytvoříme si ani vyloženě výhodnou pozici, která by mohla být gólová, máme jen náznaky. Musíme se na to zaměřit. Proti Zlínu jsme sice nepředvedli moc povedený výkon, ale snad jsme to už odšpuntovali a dokážeme na vítězství navázat," přeje si Čvančara.