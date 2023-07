Čvančara si minule proti Vrbovi zařádil. Sparta teď pořádá konkurs na jeho nástupce

„Jako odchovanci bych Sejkovi přál úplně nejvíc ze všech, aby Čvančaru zastoupil. V Jablonci se vyhrál, obouchal se. Trochu mě šokoval, když se nechal slyšet, že o pár minut za zápas ve Spartě nestojí, že už musí hrát. To jsou ti dnešní mladí... Nejsem toho příznivcem, hráč by se neměl prosazovat pusou, ale na hřišti. Pro mě je to takový kulturista na hřišti, vletí do všeho. Přeju mu, aby se prosadil," usmívá se Frýdek.