Čvančara exkluzivně o gólu i přestupu: S velkým tlakem počítám. Spartě jsem vděčný

Byla vaše premiéra snová?

Takhle bych to neřekl. Pro mě bylo důležité, abych podal dobrý výkon. Jsem rád, že se mi podařilo dát hned takhle na začátku gól, ale nešlo o mistrák nebo nějaký důležitý zápas. Proto bych o snovém debutu nemluvil. Branka mě však těší a věřím, že mi pomůže v rychlejší adaptaci a zvedne mi sebevědomí.

Jak váš adaptační proces v Borusii Mönchengladbach probíhá?

Musím říct, že jsem moc spokojený. Zázemí a celý tým, který je kolem nás, je neskutečný. Všichni kluci v kabině jsou skvělí. Jsem rád, že tu mohu být. Zvykám si rychle.

Kabina vás přijala dobře?

Přiznávám, že jsem byl nervózní. Hlavně z Juliana Weigla, ale ten mě vzal snad nejlíp ze všech a hned se mi snažil pomoct. Ovšem všichni jsou strašně milí. Je vidět, že tu panuje úplně jiná mentalita než u nás. Když přijde nový hráč v Česku, hned ho hráči berou jako konkurenci a přivítání nemusí být tak vřelé. Naopak tady jsem cítil, že ti kluci vnímají, že jsem tu, abych jim co nejvíc pomohl. To mě nadchlo úplně nejvíc.

Praštilo vás do očí, že přicházíte do jiného fotbalového světa?

Musím přiznat, že jsem to poznal už ve chvíli, kdy jsme s panem Nehodou (hráčův manažer) sedli do letadla. Hned za mnou chodili lidi, začali se se mnou fotit, přitom jsem měl teprve před sebou zdravotní prohlídku a nic nebylo podepsané. To mě překvapilo. Stadion je nádherný. Pro tohle fotbal všichni hrajou. Zázemí se nedá vůbec srovnávat s tím, co známe v Česku.

🗨 "Das war ein guter Anfang für mich. Jetzt hoffe ich, dass die nächsten Tore und guten Leistungen kommen werden", sagt Tomáš Čvančara nach seinem ersten Treffer für #dieFohlen. Die Stimmen zum Spiel in Saarbrücken. ⬇ — Borussia (@borussia) July 22, 2023

Byl pro vás odchod ze Sparty po titulu a před možností zahrát si o Ligu mistrů těžký?

Samozřejmě byl, ale věděl jsem, že taková příležitost už taky nemusí přijít. Spartě pochopitelně přeju a jsem jí vděčný, že mě sem posunula a že jsem se v ní mohl rozvíjet po osobní i fotbalové stránce. Ale taková šance nechodí každý týden, bylo pro mě důležité posunout se dál v kariéře. Pokusím se příležitost v Borussii chytit za pačesy.

Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický vás jistě nerad pouštěl, ale z Německa má bohaté zkušenosti. Nedával vám nějaké rady?

Cítil jsem na něm, že je z mého odchodu smutný. Zároveň mi ale přesun do bundesligy strašně přál. Bavili jsme se spíš o těchto věcech, na nějaké rady z jeho strany zatím bohužel nedošlo.

Vnímáte důvěru ze strany Borussie? Máte být její hlavní posilou do útoku.

Cítím důvěru a především velká očekávání. Počítám, že budu pod velkým tlakem. Bude důležité vše splatit, protože jsem sem nešel úplně zadarmo. Vnímám, že mě berou jako hotového hráče, který má Gladbach pomoct posunout tam, kam patří. Doufám, že budu pro tým prospěšný minimálně jako ve Spartě.

Slýcháte, že vás v Německu berou jako náhradu za Marcuse Thurama, který odešel do Interu Milán?

Zahlédl jsem, že se tohle píše. Ale nepřipouštím si, že bych byl za někoho náhrada. Jdu sem sám za sebe a budu chtít dokázat, že na to mám.

Je závazkem i přestupová částka, která se může údajně vyšplhat až na 15 milionů eur?

Nepřemýšlím nad tím, tohle jde úplně mimo mě. Tohle řešily kluby. Samozřejmě člověk tyhle věci asi trochu vnímá, když to kolem sebe slyší a všude se to píše. Ale souvisí to s tím tlakem, o kterém jsem už mluvil.

Pomáhá vám, že už máte zkušenost z italského Empoli, kde jste byl coby teenager půl roku?

Ano. Věděl jsem, co mě tu bude od prvního dne čekat. Vše tak i probíhá, o to je to pro mě jednodušší. Nejsem tu jako sedmnáctiletý vyjukaný kluk, ale beru se za hotového hráče, jenž má pochopitelně na čem pracovat, ale je taky posilou, která má okamžitě týmu pomoct.

Trenérem Mönchengladbachu je Gerardo Seoane, jenž v minulosti vedl Leverkusen. Jaký z něj máte dojem a vyptával jste se na něj Patrika Schicka nebo Adama Hložka?

S trenérem jsme zatím mluvili o běžných věcech. Liga začíná až za měsíc, to je ještě daleko. A bavil jsem se s Hložanem, který mi na něj řekl jen pozitivní věci.

Jaké cíle si kladete?

Na to je ještě brzo odpovídat. Vím, že by se mi to vrátilo jako bumerang. Ale doufám, že budeme bojovat o top šestku v bundeslize.

Máte s sebou partnerku s malou dcerou?