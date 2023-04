Čvančarův gól měl platit. Nemám důkaz ani záběry, znělo od VAR

„My to kontrolujeme. Jestli máš pravdu, zkontroluje to VAR," opakoval Radina Čvančarovi. „Podle mě jsi hrál rukou," řekl dále sudí útočníkovi. Jedná se o moment z 39. minuty, kdy Čvančara dopravil míč do sítě ve skluzu, Radinovi pak zdůrazňoval, že hrál pouze hlavou.

„Tome, já vím, že jsi to nechtěl udělat. I kdyby ti to jen škrtlo ruku, tak ten gól neplatí. Proto to kontrolujeme, v klidu," komunikoval Radina s forvardem Letenských. Mezitím ve voze pro videorozhodčí Berka usilovně hledal průkazný záběr. „Vydrž, já tam tu ruku potřebuju najít," hlásil Radinovi.

Komunikace mezi hl. rozhodčím a VAR po (ne)gólu Tomáše Čvančary proti Brnu: pic.twitter.com/TEIEbM1onc — Zdenek Koutsky (@iKoudy) April 3, 2023

„Vy jste pískali ruku, jo? Určitě je to obličej a potom nevím," pravil. „Vůbec nejsem schopný rozklíčovat, jestli se to té ruky dotkne," dodal a koukal dále do monitoru. Jenže ne a ne pohnout se z místa. „Tím, že jste pískali ruku, já absolutně nemám záběry, jestli se to dotkne, nebo ne. Můžu se jen domnívat, nemám důkaz. Nechávám vaše rozhodnutí," zněl konečný verdikt a branka na 3:1 neplatila.

Radina po utkání situaci komentoval šalamounsky. „Na hrací ploše jsme to s asistentem viděli tak, že bezprostředně před vstřelením branky došlo k zahrání rukou, od hlavy se míč odrazil do ruky a pak došlo ke vstřelení vlastní branky. Zahrání rukou bylo bezprostředně před vstřelením branky, proto podle našeho názoru nemohla být na hřišti uznána. Počkali jsme, až byl míč v brance celým objemem. Potom jsme rozhodli. Žádný záběr neprokázal, že by ruka nebyla. Proto branka nemohla být uznána" konstatoval.

Podle Komise šlo o chybu, předseda Radek Příhoda vše komentuje slovy: „Z dostupných záběrů nelze prokázat, že se jednalo o hru rukou. Branka měla platit. Rozhodčí odpískal ruku na základě informace od asistenta."

Na Letné se však řešily ještě další dva sporné momenty. Padly góly brněnského Jakuba Řezníčka a domácího Tomáše Wiesnera z ofsajdu? Na první pohled se může zdát, že možná ano. „Jednalo se o hraniční situace, které lze bez ofsajdové čáry jen obtížně vyhodnotit," uvedl k oběma situacím Příhoda. Proto platila rozhodnutí na hrací ploše.

Sparta tak vyhrála 3:1 a na druhém místě tabulky má stejně bodů jako vedoucí rival ze Slavie. Zápas navíc doprovází ještě jedna aféra. Podle Radinovy zprávy o utkání majitel Sparty Daniel Křetínský zašel o poločase za doprovodu hlavního pořadatele Romana Duška do kabiny rozhodčích a žádal o vysvětlení dvou herních situací, pravděpodobně uznání Řezníčkovy trefy a neuznání gólu Čvančary. Křetínskému za to hrozí disciplinární trest.