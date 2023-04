RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Černý puntík Spartě za Křetínského návštěvu sudích. Plzeň v boji o titul neodepisuji

Společným znakem uplynulého kola bylo, že ani jednou nevyhráli hosté. Maximálním výtěžkem byla remíza. I tak si ale myslím, že se bylo na co dívat. Třeba již zmiňovaný zápas Mladé Boleslavi s Plzní mě hodně bavil, i když to skončilo bez branek. Hrál se dynamický, živý fotbal, jen tomu chybělo více štěstí v zakončení.

Slavia si doma poradila se Sigmou, která ale v Edenu nedala nic zadarmo. Domácí tým nakopl gól na 1:0, pak už sešívaní dominovali a přidali další krásné branky. Tohle vítězství v těžkém utkání je pro Slavii před závěrem sezony rozhodně velmi cenné. Nyní je důležité, aby lídr ligy dokázal sbírat body i venku. Jsem dost zvědavý, jak to Slavia zvládne o víkendu v Boleslavi.

Tři body uhrála i Sparta proti Brnu. To sice mělo být papírově slabším soupeřem, ale na Letné to neplatilo. Zápas byl ovlivněný asi chybami rozhodčího a jsem zvědavý, jak se k tomu postaví komise. Byly tam ofsajdové situace, i branka Čvančary mohla platit. Mrzí mě, že kvůli tomu zaniklo, že Sparta hrála kombinačně, v pohybu. Utkání se hrálo v krásné kulise, z toho mám radost. Na Spartu, Slavii a vlastně i Bohemku lidí chodí, což je paráda.

Když se zamýšlím nad tím, proč Daniel Křetínský šel o poločase za rozhodčími, tak to nedokážu vysvětlit. Přece musí dodržovat pravidla. Sám k tomu všude nabádám, bez toho se fotbal neposune dál. Je to kaňka. Chápu, že tam třeba nějaké rozčarování z výkonu sudího bylo, Sparta se možná cítila poškozena. Ale i když dostala první gól, tak jsem věděl, že má na to, aby zápas otočila. A taky chci říct, že sudí chybovali na obě strany. Trochu paradoxně může být počínání Křetínského pro fanoušky z Letné jako signál, že se konečně začal o klub více zajímat.

Někde jsem nedávno četl, že Klokani skáčou do Evropy, což mělo ukázat utkání se Slováckem. Tady na sebe narazily dva herní systémy. Bohemka vyhrála a určitě teď vládne v Ďolíčku spokojenost. Mrzuté jsou pro změnu Pardubice, které prohrály v Jablonci krásným gólem Chramosty. Zabral Zlín, kterému pomohla rekordně rychlá červená karta soupeře, a dařilo se i Teplicím. Trenér Frťala s asistenty Rezkem a Prášilem dokázali dát týmu sebedůvěru. Jejich předchůdce Jarošík se snažil s týmem hrát moderní fotbal, ale body nesbíral. Teď Teplice konečně předvedly, jak se hraje o záchranu.

Velké změny udělal trenér Baníku Pavel Hapal. Nechal sedět zkušené hráče. Zkusil to. Výsledkem byla bezbranková remíza, což jen potvrdilo, jak moc velký problém je pro Baník střílení gólů. To je stálo spoustu bodů. Klub se nejspíš rozhodl pro určitou obměnu sestavy a kádru, což je bezpochyby zajímavý směr. Myslím, že to prostě musí postavit „ze svých Chacharů." Zapadá mi do toho i případné angažování Milana Baroše, který by přinesl svou váhu na lavičku i do kabiny.

Mimo ligové trávníky mě zaujal počin Slavie, která zrušila přípravkové kategorie. Souhlasím a myslím, že pro spoustu malých dětí je brzká specializace i náročná fyzická a hlavně mentální příprava, složitá. Může ve vývoji zanechat spoustu negativních důsledků. Proto věřím, že je příhodnější, aby za mladými hráči docházeli trenéři do jejich blízkého prostředí. Ve starším věku by si je pak Slavia mohla stahovat.