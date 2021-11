Další ztráta už by byla kritická, ví Pulkrab. V transu zachránil Spartě oslavu

📺 PULKRAB | „Víme, že máme zodpovědnost za Spartu, musíme vyhrávat. V minulém kole se nám to nepodařilo, dneska jsme to urvali.“

Jak hodnotí duel s Libercem - Zdálo se, že máme utkání od začátku pod kontrolou. Bohužel z ojedinělé akce soupeř dokázal srovnat, Frýďas hezky zakončil. Pak jsme i dál celý zápas tlačili, oni měli jen pár výpadů po našich chybách v rozehrávce. Když jsem přišel na hřiště, tak jsem viděl, že někteří kluci už toho mají dost a že my čerství to musíme zvednout a pomoct jim. Bylo trošku znát cestování a náročný zápas v Glasgow.

Věřil ve vítězný gól - Kluci tam posílali spoustu centrů... Bylo to i tím, že když jsem přišel do hry, tak kluci šli na strany po svojí noze, což mně jako hroťákovi vyhovuje. Několikrát zblokovali šanci Hancimu, škoda. A nakonec jsme využili roh.

Po výhrách konkurentů cítil tlak - Chtěl jsem zápas rozhodnout, věděl jsem, že musíme vyhrát a v tabulce se dotáhnout zpět na špičku, a ne dál ztrácet. To už by bylo kritické.

Proč musel v závěru tým zachraňovat brankář Holec - Tohle by se nám stávat nemělo. Já si situaci přesně nepamatuju, v zápase jsem v transu, uvidím ji až na videu. Ale je obrovská škoda, že se nám to stává. Je třeba vyzdvihnout Dominika, jak to vychytal a skvěle nás podržel.