Dánský Avatar stačil na výhru sám, proto se v Edenu bojí, aby neodešel už v zimě

I on měl za sebou pohárovou partii v Berlíně, pětasedmdesát minut proti Unionu však na Alexandru Bahovi na rozdíl od jiných slávistů nebylo vůbec znát. „Kdyby byl rozdíl jen mezi ním a ostatními, kteří ve čtvrtek hráli. On byl patrný i mezi Bahem a těmi, co v Berlíně nenastoupili,“ přitakával slávistický kouč Jindřich Trpišovský a netajil, že to dal během přestávky ligového klání s Mladou Boleslaví těm ostatním patřičně na srozuměnou.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Střelec prvního gólu Slavie Alexander Bah. Foto : Ondřej Deml, ČTK

Článek Aby také ne, když čtyřiadvacetiletý dánský legionář běhal, sprintoval, překypoval důrazem i aktivitou. Pracovitostí a produktivitou také. Vždyť první gól dal a na druhý Stanciuovi nahrál. „Hotový Avatar," vysekl mu poklonu Trpišovský po sedmé výhře v řadě a s nulou k tomu. Foto: Michal Kamaryt, ČTK Trenér Slavie Jindřich Trpišovský.Foto : Michal Kamaryt, ČTK „Dřív pohybem a kondicí, teď už ovšem Avatar i fotbalem, který předvádí, protože v práci s míčem a při řešení situací se v poslední době obrovsky zlepšil," připomínal trenér Pražanů, co pro jeho tým pravý bek Bah znamená. Tedy, pravý bek. Vždyť on maká za dva. Ve čtvrtek v Berlíně, v neděli proti Boleslavi stejně tak. Nejenže bránil svůj prostor, ale najednou se objevil klidně na levém křídle. A mezi tím klidně vystřihl parádní zidanovku. Vstřelený gól a navrch asistence ostatně vypovídá, co pro Slavii momentálně znamená. Foto: Ondřej Deml, ČTK Hráči Slavie se radují z druhého gólu.Foto : Ondřej Deml, ČTK „Víc si cením asistence, protože Nicova branka byla hezčí než moje. Já při ní prokázal pouze čich na góly," tvářil se po výhře 2:0 dánský legionář, jako by se od obránce podobná produktivita čekala běžně. „Víme, jaké kvality Bah má, ale i tak jsme měli oběma gólům zamezit. Při prvním jsme měli míč po standardce odehrát, druhému předcházela naše špatná rozehrávka. V Edenu jsme se porazili sami," uznával sice hostující trenér Karel Jarolím fotbalové přednosti Baha, jen v nich ale příčinu porážky svého mužstva neviděl. FORTUNA:LIGA Sešívaní se opět osamostatnili v čele ligy „Ale ano, to on udělal zápas, protože je nadstandardním a rozdílovým hráčem. Už třeba tím, že v 91. minutě je i za stavu 2:0 ochoten naběhnout na hrot útoku a hned se vrátit padesát metrů zpátky," namítal Trpišovský. Pochopitelně s jistými obavami v hlase, neboť je mu jasné, že pokud bude dánský Avatar takto dál pokračovat, ve Slavii nejspíš dlouho nezůstane. „Nezbývá než doufat, že s námi dotáhne sezonu a neodejde už v zimě," přiznal slávistický kouč.

