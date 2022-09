De Geův učeň si splnil klukovský sen. Angažmá v Manchesteru United posilu Sparty zocelilo

„Klukovské sny se plní. Když jsem dostal příležitost s ním trénovat, tak se splnil jeden i mně. Bylo to něco neuvěřitelného. Podle mě to je jeden z nejlepších brankařů na světě. Bylo úžasné s ním být v každodenním kontaktu a mít možnost učit se od něj bylo ještě lepší," pochvaluje si.

Matej Kovar leaves Manchester United on loan after League One move collapsed #mufc https://t.co/AEkLC89t3E

Postupem času si ale zvykl. „I díky tomu jsem se pak ocitl v kabině áčka a užíval si každou minutu v jednom z nejlepších klubů na světě mezi špičkovými hráči, za což jsem hrozně rád. Jak ale říkám, ze začátku to opravdu nebylo jednoduché. Musel jsem se osamostatnit, opustit rodinu, kamarády, a to bylo asi nejtěžší. Nabídku od Manchesteru United ovšem nedostáváte každý den, takže jsem se rozhodl pro tuto cestu a zpětně jsem rád, že jsem tak udělal," hodnotí klíčový životní krok.

Blízko má ke spoluhráčům z reprezentace do 21 let. „Kluků ze Sparty je na srazech pokaždé hodně, což je super, vždycky si totiž máme co říct. Je to zajímavá shoda okolností. Mám s nimi skvělý vztah, jak s Karou (Karabcem), tak s Víťasem (Vitíkem), i Láďu Krejčího jsem zažil v minulé jednadvacítce. Na všechny kluky se těším a nemůžu se dočkat," ujišťuje.