Deset bodů? Třikrát sedm je jednadvacet. To bych byl spokojenější, usmál se Hapal

„Byli jsme lepší a těmi dvěma brankami jsme to potvrdili. Klidně jsme ještě nějaké další mohli přidat,“ těšilo trenéra domácího týmu Pavla Hapala, jenž tentokrát vyslal do hry hned od první minuty hrdiny minulých domácích bitev proti Hradci Králové a Českým Budějovicím (oba 2:0) Davida Buchtu a Tanka.

„Chtěli jsme na soupeře jít s pohyblivými hráči, dát tam energii. To se povedlo. Tím ale nechci říct, že Almási není pohyblivý. Když vystřídal, měl taky dvě tutovky. Osobně si myslím, že jdeme nahoru. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský pasoval Mladou Boleslav do první čtyřky, tak jsme možná porazili tým, který patří mezi nejlepší čtyři v lize,“ pousmál se Hapal.

Baník měl po třech kolech jediný bod po domácí remíze se Slováckem 0:0, v dalších čtyřech utkáních ale třikrát doma zvítězil, aniž by inkasoval. Třetí domácí vítězství v řadě Ostravany v tabulce vystřelilo ze skupiny o záchranu. Hapal ovšem o spokojenosti mluvit nechtěl. „Je odehraných sedm kol. Třikrát sedm je kolik? Jednadvacet. A my máme deset bodů. Kdybychom jich měli dvacet jedna byli bychom spokojenější,“ zažertoval.

A s vážnější tváří rozebral důvody toho, proč Baník doma ještě nedostal gól. „Pozorně doma bráníme, soupeře nepouštíme do vyložených šancí, ale nebudu chválit jen obránce. Jeto zásluha celého mužstva. Co mě těší je, že naše hra má vzestupnou tendenci. Byli jsme kritizovaní, ale věděl jsem, že je tady nové mužstvo se spoustou nových hráčů a že přijdou porodní bolesti. Teď se to ustálilo. Musím říct, že třeba výkony Ewertona nebo Kpoza byly dnes vynikající. Patrick podporuje ofenzivu, neskutečně toho odběhal. Někdo říkal, že by za hráče utkání zvolil Ewertona. Souhlasím, ale já bych dal Kpoza za to, že byl vynikající v defenzivě i ofenzivě,“ poukázal na stále se lepšího čerstvého ghanského reprezentanta.