Děsivý rekord Jablonce. Blázinec a průšvih, říká Horejš

Tým Davida Horejše opět i kvůli slabší kázni doma padl 1:2 a přezimuje na příčce znamenající baráž. „Opakovaně nás srazilo nesmyslné vyloučení. Bohužel nás to provází celou sezonu. Bavili jsme se o tom celý týden a v pátém zápase máme vyloučeného hráče. To je blázinec," ulevil si jablonecký kouč David Horejš, jehož tým nedohrál v kompletní sestavě na podzim v pěti případech, tedy téměř ve třetině duelů.

V samostatné české lize nasbíral za prvních 16 kol více červených karet jen Hradec Králové v sezoně 1995/1996 a to 9. Pokud však sečteme čas hry v oslabení, před čtvrtstoletím hráli votroci v početní nevýhodě celkem 158 minut, kdežto Jablonečtí letos bojovali oslabení dohromady 215 minut. Mimochodem rekordem za celou sezonu v samostatné české lize v počtu červených karet drží Žižkov, jehož hráči jich v sezoně 1998/1999 nastřádali tucet.

„Jestliže ze 16 hrajete 5 utkání v deseti, tak je to průšvih. Máte tak o pět zápasů méně. Navíc s takovými mužstvy jako Slavia, Sparta, Teplice, Olomouc a Boleslav je to složité," poznamenal Horejš, jehož celek patří v lize se 36 žlutými kartami i mezi nejvíce napomínaná družstva.

Čím si obrovskou nedisciplinovanost vysvětluje? „Nezkušeností hráčů. V zápase s Mladou Boleslaví ten zákrok absolutně nic neřešil. Měli jsme ho jasně pod kontrolou. Hráč byl otočený zády k naší bráně a my do toho vletíme úplně nesmyslně a stejně jako v minulém zápase v Olomouci je z toho červená karta. Tohle je obrovská nezkušenost," okomentoval Horejš zbytečný Heidenreichův ostrý faul na Tomáše Ladru z konce prvního poločasu.

„To ani nemohlo být nic jiného než červená karta. Stál jsem u toho, tohle bylo úplně jasné... Přitom se o tom bavíme furt, že musíme být disciplinovanější a na takové souboje si dát pozor. Možná je to přemotivovaností. Je škoda, že jsme náš výkon už poněkolikáté takhle degradovali a hráli v deseti. Pak se sice počet hráčů vyrovnal, již jsme však neměli tolik síly jako Mladá Boleslav, protože ta přeci jen většinu času držela balon a my jsme chodili do brejků a běhat bez míče je náročné," pověděl jablonecký střelec gólů Pavel Šulc.