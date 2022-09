Diamant od hlíny, grilování s rodinou i šok s playstationem. Český kouč vzpomíná na africké posily

Příkladů má hned několik. Tak třeba Simon Deli. S ním Hašek spolupracoval v béčku Sparty. Postupně se z Letné posouval výš soutěžemi, až to dotáhl do první ligy v Příbrami. „Na Letné ho ale pořád nechtěli, tak přestoupil do Slavie a udělal tam kariéru jako hrom. Dostal tam obrovské peníze a vykopal si angažmá v Belgii, kde dostal ještě lepší podmínky," líčí v Přímáku na Sport.cz dvaapadesátiletý kouč, jenž je momentálně bez angažmá.

Připomíná, že během společného působení ve Spartě B zval Deliho k sobě domů na grilování. „Běžně se snažíte takovému hráči pomoci, je tu osamocený. A když bylo třeba v neděli volno, strávil s mojí rodinou celý den. Měl tam parťáky, moji dva synové umí anglicky, hrají fotbal," doplňuje.

Přemýšlel jsem, jestli má na ČFL, a on se mě zeptal, co má dělat, aby hrál bundesligu, vzpomíná v Přímáku trenér plzeňských oporVideo : Sport.cz

Dokonce až do slavné anglické Premier League to dotáhl útočník Bony Wilfried. Do letenské rezervy zamířil v době, kdy Hašek začínal v pozici asistenta kouče. Hned na prvním tréninku Afričan udělal na všechny obrovský dojem, když během her vstřelil okolo čtrnácti gólů, další hráči posbírali dva, tři přesné zásahy. „Bylo to něco, ale neměl základy. Neuměl mluvit, neměl základní vytrvalost. Ale měl obrovskou chuť, sílu, a v pokutovém území skvělou orientaci a samozřejmě mimořádné zakončení. Ale bylo to ještě syrové, byl to polotovar," naznačuje kouč, že bylo třeba pracovat na tom, aby se bombarďák z Pobřeží slonoviny posunul výš.

Hašek pak z rezervy odešel, ale oklikou se na Letnou vrátil. A to v době, kdy se výš posunul i Bony. „Následně odešel za sto milionů do Nizozemska. Sice si nevoláme, ale máme skvělý vztah. Myslím, že jsem byl pro něj hodně důležitým trenérem v jeho kariéře. On do Prahy docela jezdí, a když se potkáme, máme na co vzpomínat," usměje se Hašek.

Nedosáhl v béčku na profi smlouvu, nezasloužil si ji, vzpomíná kouč na současnou oporu Sparty v PřímákuVideo : Sport.cz

Pod jeho vedením nastupoval na Letné třeba i Leo Kweuke. Podle Haška to byl samorost, ale i s tímto obrovitým střelcem vycházel dobře. Dalším střípkem do party, na koho přijde řeč, je Benjamin Tetteh. S ním Hašek spolupracoval ve vršovických Bohemians a i Tetteh si užil nespočet grilování s rodinou trenéra. „Přišel ze Slovácka, což byl malý klub a on tam byl ztracený, nebyl tam šťastný. To přišlo až v Praze," vzpomíná Hašek.

„Když přišel, byl takové trdlo, dětský, neměl to v hlavě srovnané. Jeli jsme třeba v době, kdy se nám celkem dařilo, do Plzně, věřil jsem, že tam můžeme něco udělat. On byl naše největší hvězda a přišel pozdě na sraz. Byl celej oteklej, tak jsem se zeptal, co je. A on hrál playstation do pěti do rána, před takovým důležitým zápasem, kdy se mohl prodat," kroutí hlavou trenér. Tetteh však pod jeho vedením postupně rostl sportovně i lidsky. „Koupila ho Sparta a i tam se začal prosazovat. Za první půl rok dával góly, byl útočníkem číslo jedna. Jenže pak ho z Letné nepustili do Galatasaraye a příběh se začal odvíjet jinak. Ale to sem nepatří," neprozradí pozadí situace, kdy se hráč z české fotbalové scény nakonec vytratil.

Neměl postavu sportovce, motivaci ani talent. Martin Hašek v Přímáku vzpomíná na dnes již reprezentačního gólmanaVideo : Sport.cz

V útočníkovi viděl talent a byl na něj náročný. Na místě byla ale i trpělivost. „Měl jsem ho rád a on to vycítil. Dělali jsme s týmem videorozbory, ale šlo by to přejmenovat na medailonek jeho se mnou, protože on dělal spoustu chyb. Furt byl v ofsajdu a já to do něj futroval. I ostatní se podle toho učili," směje se a říká, že v hráči viděl diamant, který byl ale v té době od hlíny. „Viděli jsme, že když se s ním bude pracovat, bude to dobré."

Během Haškova působení ve Vršovicích se naopak neprosadil Fortune Bassey, jenž je momentálně hráčem Viktorie Plzeň. „Byl v béčku, na jehož zápasy jsem chodil, ale nevzpomínám si, že by měl takovou výkonnost, aby mě to opravňovalo přemýšlet o tom, že by se posunul do áčka," prohlašuje kouč.

Svým způsobem vtipné, když se tě to netýká, vzpomíná Hašek v Přímáku na bizarní situaci z pardubického angažmáVideo : Sport.cz