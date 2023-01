Dimitrije je bruska, Qazim hračička, vládne angličtina. Jak ve Spartě probíhá adaptace cizinců?

V minulosti už prošel dánským Midtjyllandem nebo finskými kluby Inter Turku a HJK Helsinki. „Role nováčka mi není cizí a vždy jsem dokázal celkem rychle zapadnout. S novými spoluhráči trávím teprve druhý týden, takže těžko zatím hodnotit," dodává reprezentant své země a posila do středu zálohy.

Kromě něj se ve Spartě etablují ještě srbský obránce Dimitrije Kamenovič, albánský středopolař Qazim Laci a křídlo z Austrálie Awer Mabil. „Na první pohled můžu říct, že Dimitrije je bruska, Qazim bude hračička. Awer je zajímavý, bylo hned vidět, jak si dokáže stoupnout do dobrého prostoru," líčí své úvodní dojmy Ondřej Čelůstka, aktuálně zraněný stoper.

Zkušeností má Čelůstka na rozdávání, přeci působil v Turecku, Anglii nebo Německu. Tím, že strávil venku deset let, ví, jak je pro příchozí hráče, navíc z ciziny, adaptace složitá.

„Snažím se s novými kluky komunikovat, představit jim určité věci. Cílem je se co nejrychleji sžít, aby přičuchli k novému českému prostředí. Charakterově je samozřejmě teprve poznávám," dodává Čelůstka a vzpomíná, kdy byla jeho adaptace nejsložitější. „Těžký byl přesun do Sunderlandu, když jsem si myslel, že umím slušně anglicky, ale chytal jsem se každého třetího slova. Obránce Wesley Brown mě tehdy vezl z tréninkového centra na hotel a já se ho několikrát ptal, jestli může zopakovat, co říkal. Akcent byl opravdu rozdílný. Jazyk je alfa a omega začlenění, aby si lidé rozuměli, pak se mohou navazovat další vztahy," zdůrazňuje.