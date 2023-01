Nadějná zpráva pro Spartu. Snad nastoupím už v pondělí, věří Krejčí a je rád za každé ráno bez bolesti

Jsem v plném tréninku, do zápasu jsem ještě nezasáhl, taková byla domluva. Ale v příštím přátelském utkání, tedy v pondělí proti Salcburku, už snad nastoupím. Problém s klouby trvá půl roku, dlouho se nevědělo, co přesně mi je. Strašně moc jsem toho objezdil. Každodenně jsem však pracoval a konečně se cítím o mnoho lépe.

Každou chvíli. Na hřišti jsem moc času nestrávil, první měsíce jen v posilovně. O to pro mě byla celá situace horší. Aniž bych byl na trávníku, bolelo mě to takovým způsobem, že jsem neměl moment, abych o zranění nevěděl.

Bylo těžké tak dlouho doufat a věřit. Jak ale říkám, teď je vše lepší, jsem rád, že o zranění vím jen někdy. Na hřišti se navíc děje hodně věcí kolem, které musím vnímat. Jsem šťastnější a snažím se dostat zpět do fotbalových návyků. Strašně mě těší, že mohu znovu takto přemýšlet.

Cítíte se tedy lépe než na podzim, kdy jste zasáhl do dvou ligových duelů, ale pak znovu mířil na marodku?

Jarní část fotbalové Fortuna ligy začíná poslední lednový víkend. Je možné, že do zápasu v Olomouci naskočíte stoprocentně připraven?

Start ligy v hlavě mám, ale po tom, co se stalo na podzim, jedu přípravu den ode dne. Dlouhodobé cíle si nedávám, jsem rád za každé ráno, kdy se vzbudím a necítím bolest. Prášky už naštěstí nepoužívám vůbec. Půlroční pauza mě samozřejmě bude určitou dobu provázet, potřebuji do hlavy dostat blok, abych do všech věcí nechodil bezmyšlenkovitě. Ve všem jsem na dobré cestě.