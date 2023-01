Za teplem. Útočníka Juliše čeká první zahraniční angažmá

Útočník Lukáš Juliš je na odchodu z pražské Sparty do Uniónu Deportiva Ibiza. Podle španělského listu AS by měl osmadvacetiletý fotbalista v brzké době podepsat s druholigovým klubem smlouvu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Juliš ze Sparty Praha.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Juliše čeká první zahraniční angažmá. Dosud hrál jen za Spartu a hostoval v Bohemians 1905 a Olomouci. V dresu letenského celku na podzim nastoupil do osmi ligových zápasů a dal jeden gól. Celkem má v nejvyšší soutěži bilanci 108 utkání a 30 branek. V roce 2014 vyhrál se Spartou ligu a pohár. Ibiza je poslední v tabulce a čeká ji boj o udržení. FORTUNA:LIGA Sparta začala s redukcí. Juliš, Sáček a spol. do Španělska neletí