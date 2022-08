Disciplinárka možná trestem pro Kuchtu nasadila tvrdý kurz, míní expert. Jak si teď má počínat Sparta?

„Znám Honzu relativně dobře, protože jsem stál za tím, aby šel na hostování do Slovácka," vzpomíná 64letý kouč a nabízí letmý pohled do zákulisí.

„Úplně si to nesedlo v kabině. V žádném případě bych za to ovšem nedával vinu Honzovi Kuchtovi, protože to je hráč, který je ctižádostivý, ambiciózní," vysvětluje Levý.