Dobrá zpráva pro Mladou Boleslav, opora o rok prodloužila smlouvu

Rodák z Vysokého Mýta přišel do Boleslavi v létě 2005 nejprve na hostování, které se později změnilo v přestup. Z klubu během let třikrát odešel ke konkurenci, ale nakonec se do města automobilů vždy vrátil. V červenci 2013 zamířil na hostování do nizozemského RKC Waalwijk. Z Nizozemí se vrátil v červnu 2014, aby o dva měsíce později přijal nabídku indického klubu FC Goa. Za čtyři měsíce v Indian Super League měl nejlepší statistiky ze všech brankářů tehdejší indické profesionální ligy.