Dobrý, ale ne skvělý. Po zádech se plácat nemůžeme, hodnotí Vrba start Zlína

Hosté oslabení po hodině hry o vyloučeného Libora Kozáka si nakonec odvezli jen bod.

„S bodem jsem spokojený, ale zároveň nejsem, když jsme vedli 2:0 a měli zápas velice dobře rozehraný. Alespoň co se týká výsledku, neříkám, že bychom Jablonec nějak přehrávali, ale udělali jsme si disciplinovaným výkonem hodně dobrou pozici. Bohužel po vyloučení a prvním gólu Jablonce už to byl spíš boj a v ofenzivě jsme nebyli tak aktivní jako v první části. S bodem asi spokojení jsme, je pro nás důležitý vzhledem k postavení v tabulce a utkání, které nás čeká s Teplicemi," zhodnotil zkušený kouč svůj druhý ostrý zápas na lavičce Zlína.

🎥 PAVEL VRBA | „Gól na 1:2 postavil Jablonec na nohy. Kdybychom vedení udrželi o deset minut déle, tak by Jablonec znervozněl a výsledek by mohl být pro nás výhodnější.“ Trenér hodnotil duel v Jablonci na tiskové konferenci. 👇🏻👇🏻 ▶️ https://t.co/7DHQPJbnHy pic.twitter.com/kIBn0UyOyN — FC TRINITY Zlín (@footballzlin) February 4, 2023

„Když to bylo v 55. minutě 2:0, už jsem si říkal, že to dohrajeme a odvezeme si body tři. Bohužel máme jen jeden, takže převládá spíš zklamání," přiznal Martin Fillo. Právě on brzy po pauze poslal hosty do dvougólového vedení, ale posléze ztratil míč a umožnil zelenobílým vstřelit kontaktní gól.

„Jsem na sebe naštvaný. Byla to velká chyba. Tak zkušený hráč jako já by se toho měl vyvarovat. Za stavu 2:0 jsem měl míč odkopnout pryč, ale šel jsem zbytečně do kličky v našem vápně, ztratil balon a kvůli tomu se Jablonec dostal na jednogólový kontakt a zápas bohužel dopadl remízou," konstatoval Fillo, podle něhož byla červená karta pro Libora Kozáka z 62. minuty přísná.

„Přišlo mi, že Libor zasáhl první balon a říkal jsem si, že to nemůže být žlutá karta. Bohužel, rozhodčí mu dal druhou a bylo to kolem šedesáté minuty, takže nás to hodně oslabilo. Útočník do toho jde, že chce zasáhnout balon, zasáhl ho a jde o takový nezaviněný střet. Myslím si, že to karta být nemusela," připustil Fillo.

„Hrozně mě mrzí, že jsme dostali laciný gól na 2:1. Kdyby se nám po druhém gólu podařilo udržet výsledek alespoň deset minut, tak Jablonec znervózněl a možná by výsledek mohl být pro nás ještě výhodnější. Je škoda, že v takové situaci, kdy vedeme 2:0 a máme míč dvakrát pod kontrolou, ho zkazíme a inkasujeme. To není úplně optimální," řekl Vrba.