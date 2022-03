Dočkal unikl červené. Rozhodčí? Pil kafe nebo si tam schrupnul, kritizoval Rada

Co se stalo? Běžela šestnáctá minuta, když blízko lavičky hostů kapitán Sparty Bořek Dočkal trefil kopačkou Davida Housku nešetrně do hlavy. Nebyl v tom úmysl, ale záložníkovi domácích způsobil na hlavě tržnou ránu. Faulovaný pak utkání dohrál se zafačovanou hlavou a několika stehy...

„Asi se rozhodčí ponaučil z toho, co jsem říkal nedávno. Že když to rozhodčí vidí, mají to posoudit sami. V poločase mi řekl, že to vyhodnotil tak, že nešlo o faul na červenou kartu. Řekl jsem mu, že pokud v tom bude pokračovat, je to správné, jestli na to má s odpuštěním koule," řekl kouč Jablonce Petr Rada, který je velkým kritikem videorozhodčího.