Dočkalův konec? Nezasloužená kritika a možná osobní znechucení, naznačuje Csaplár

„Třiatřicet let, to není žádný věk. Nevím, jestli měl pokračovat ve Spartě, ale... Možná na to přijde i on a bude se vracet," konstatoval expert s tím, že se domnívá, že u zkušeného kopáče došlo k určitému znechucení, osobnímu znechucení," doplnil Csaplár, aniž by rozklíčoval, co konkrétně má na mysli. „Doufám ale, že mu fotbal bude chybět."