Dojednáno! Jurásek opouští Slavii a míří do Benfiky

Velký a dlouho se rodící přestup je upečen. Fotbalový obránce David Jurásek míří ze Slavie do Benfiky Lisabon, podle informací Sport.cz je transfer na všech stranách dohodnutý, dvaadvacetiletý reprezentant cestuje do Portugalska na zdravotní prohlídku. Český vicemistr by měl vyinkasovat 14 milionů eur (334 milionů korun), součástí obchodu jsou i další bonusy.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Jurásek ze Slavie během utkání se Sivassporem.

Článek Jurásek se už se spoluhráči rozloučil na soustředění v Rakousku a vydal se do Lisabonu, aby svůj velký životní krok dokončil. Uzavře se dlouhá přestupová sága. O beka, který zaznamenal v poslední sezoně obrovský progres, se zajímala řada klubů z největších evropských lig jako Wolfsburg, Nice, Lipsko nebo někteří účastníci anglické Premier League. Vyhrál portugalský mistr a čtvrtfinalista uplynulého ročníku Ligy mistrů. Rodák z Dolního Němčí se může těšit na základní skupinu Ligy mistrů i na bývalé slávisty pravého obránce Alexandra Baha a útočníka Petara Musu. Především právě Bahův příběh inspiroval Juráska i portugalský klub a ukázal jim, že hráč ze Slavie umí přijít dobře připravený a je schopný se prosadit. Další divoký zápas Slavie. Plavšič skončil na nosítkách, Masopust skóroval dělovkou z půlky Český obránce přichází do Benfiky ve chvíli, kdy levý kraj defenzivní linie uvolnil Alejandro Grimaldo, jenž odešel do Leverkusenu. V týmu se potká například s mistrem světa Argentincem Ángelem Di Maríou, jenž se do Benfiky nedávno vrátil po třinácti letech po konci smlouvy v Juventusu. Juráskův přestup bude druhým nejdražším prodejem v historii Slavie. Víc stál jen záložník Tomáš Souček, jehož kupoval West Ham v roce 2020 v přepočtu za více než půl miliardy korun. Trenér Slavie Jindřích Trpišovský už řeší, jak Juráska nahradí, zkouší i herní systém 3 - 4 - 3. Personálně by levý kraj obrany či halvbeka mohli potenciálně obsadit Lukáš Provod, Oscar, Srdjan Plavšič, uzdravený Jan Bořil nebo novic Conrad Wallem. Česká liga po roce vygenerovala dalšího výborného obránce, který jde za ranec do zahraničí. Loni odešel Dávid Hancko ze Sparty do Feyenoordu Rotterdam v přepočtu za 200 milionů korun, plus bonusy. Hancko se v Nizozemsku skvěle chytil, pomohl k titulu a sklízel chválu.