Masopust, slávistický borec na konec. V zápase jsem to takhle ještě netrefil, řekl o výstavním gólu

No jo, jenže oni seděli ve stínu. (usmívá se) A já je navíc neslyšel. Ale dostal jsem hodně času a neviděl jsem nahoře nikoho nabíhat. Do toho byl gólman venku, tak jsem to zkusil. Kdybych to netrefil, asi by to nikomu nevadilo, protože to nebyla žádná šance. Ovšem jsem za to moc rád.