Další divoký zápas Slavie. Plavšič skončil na nosítkách, Masopust skóroval dělovkou z půlky

„Byl to gól z kategorie borec na konec. Vzpomněl jsem si na Miňa Stocha, když jsme byli na soustředění v Dubaji, tenkrát dával podobný gól proti Šachtaru. Ivan Schranz pět minut před tou situací říkal na lavičce, že se to takhle dá sehrát. Možná to Lukáš zaslechl," usmál se Köstl. „Když se dostane do zápasu jako dneska, je schopný předvádět velké věci."