Dokážu kousat, vzkazuje mladým kapitán Baníku. Za čtrnáct dní chce trénovat naplno

Jste kapitánem Baníku Ostrava. Jak vám to zní?

Samozřejmě si toho hodně vážím. Být kapitánem v klubu, jako je Baník, je velká čest a taky zodpovědnost. Ale myslím, že už jsem v tom tak trochu byl, když byl kapitán Lašty (Jan Laštůvka). Dělal jsem mu zástupce, pár důležitějších věcí jsem už s ním, trenérem a panem Mikloškem (šéf sportovního úseku) řešil. Jsem rád, že si mě kabina zvolila, a doufám, že vše bude šlapat. Jak se ví, teď na začátku to budou muset vzít zástupci (Filip Kaloč a Filip Blažek) za mě. Budu ještě minimálně čtrnáct dní mimo.

Bude vám čtrnáct dní stačit? Na konci června jste si natrhl postranní vaz v kolenu.

Doufám v to. Čtrnáct dní po zranění jsem už začal jezdit na kole, z čehož byla řada lidí překvapená. Ale fakt mě to nebolelo, dokázal jsem koleno rozhýbat. Teď už jsem absolvoval pětaosmdesát procent tréninku s mužstvem. Příští týden bych chtěl začít dělat herní věci, za čtrnáct dní bych se chtěl zapojit naplno a vyzkoušet to. Přihrávková cvičení mi nevadí, doufám, že vše drží.

Nebudete na kočírování kabiny po konci zkušeného kumpána a brankáře Jana Laštůvky sám?

Ne. Kabina si zvolila mě a dva zástupce, se kterými jsem už mluvil. Kali (Filip Kaloč) je odchovancem Baníku, který je tu vším spojený. Filip Blažek je tu nový. Říkali jsme mu, o co tu jde, jak vše funguje a na co se má nebo nemá připravit. Myslím, že Bláža to vezme zodpovědně. Je to kus chlapa, vyzařuje z něj respekt, podle mě se na tu funkci hodí. David Lischka a Michal Frydrych taky patří do skupiny zkušenějších hráčů. Nebude to vyloženě na mně, ale když bude chtít trenér něco řešit, budu první, s kým bude mluvit. Nebojím se toho, jsem připravený.

🆕 Nová sezona, nový kapitán. ©️ Hodně štěstí! pic.twitter.com/hsmPY1v0DG — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) July 18, 2023

Jak jste nesl Laštůvkův konec?

Těžce. Řešili jsme spolu spoustu věcí, máme k sobě blízko. Když můžeme, jdeme spolu na kafe. Stali jsme se dobrými přáteli a doufám, že to tak i zůstane. Jeho konec mě mrzel, ale jak to jednou potkalo jeho, potká to i mě. Věk nejde zastavit. Jen je škoda, že se Jenda nemohl rozloučit v bráně na hřišti. Myslím, že tohle mrzí hlavně jeho.

👕 Nové 𝗱𝗿𝗲𝘀𝘆 pro novou sezonu. pic.twitter.com/635ba1KgHp — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) July 19, 2023

Platí, že mladým nedáte nic zadarmo?

Ano. Dokud mi bude zdraví sloužit, tak to tak bude. Když chodíme na fyzické testy, v porovnání s mladými nepropadám. Dokážu kousat. Vždycky se rozhoduje na hřišti a zadarmo jim prostě nic nedám. Budou muset být o třídu lepší než já, aby si místo zasloužili. Myslím, že je to dobře. Kdyby si někdo myslel, že je lepší a že bude hrát, tak to fungovat nebude. Konkurence musí být.

Kádr Baníku se přes léto hodně obměnil, přišlo mnoho nových hráčů. Jak to vnímáte?

Je pravda, že změn je hodně. Ale vydali jsme se touhle cestou. Nemyslím, že by to měl být až takový problém. Kluci měli dost přípravných utkání, i když se zkoušela spousta věcí. Myslím, že kluci jsou šikovní. Jinak by je ani Baník nekupoval. Určitý čas na sehraní bude potřeba, ale věřím, že vše půjde dobře. Důležité bude, abychom sezonu dobře odstartovali.

Jaký máte ze souhry mužstva dojem?

Vše nemusí hned jít, to je samozřejmé. Budou chybět automatismy, tým si bude sedat a zvykat na sebe. Přišli cizinci, důležitá bude komunikace. Bude to chtít čas i trpělivost, ale klub do toho šel a nemůžeme se vymlouvat a pak něco dohánět, když se nebude dařit.

Baník v přípravě zapracoval na systému se třemi stopery. Sedí vám?