Oživený Jablonec čeká brutální start. V pátém kole taky může mít trenér volno, žertoval Pelta

Jablonec hraje nejprve venku v Mladé Boleslavi, v Pardubicích a Teplicích. A pak doma přivítá úřadujícího mistra.

„Rozlosování je těžké. Z prvních devíti zápasů hrajeme šestkrát venku, všichni tohle vnímáme. Ale doufám, že se s tím popasujeme," věří nový kouč Jablonce Radoslav Látal. V kariéře ještě těžší začátek soutěže nezažil. Ostatně z oněch tří domácích zápasů jeho mužstvo kromě Sparty přivítá ještě dalšího adepta na titul Slavii a v Podještědském derby Liberec.

„Je to až brutální. Po rozlosování to pro nás byla taková rána, ale teď to bereme jako fakt. Samozřejmě vstup do ligy je důležitý, ale musíme to brát tak, jak to je," dodává Látal, jehož šéf klubu Miroslav Pelta angažoval jako náhradu za po loňské sezoně odvolaného Davida Horejše.

„Po takovém začátku může mít taky trenér v pátém kole volno, tady je to rychlý, tohle nebude sranda," vtipkoval dobře naložený Pelta na předsezonní besedě s jabloneckými fandy. „Ale samozřejmě věříme, že to zvládneme. Z prvních třech zápasů venku bychom chtěli přivézt nějaké kladné body do tabulky pravdy, která je vždy klíčová," dodal Pelta.

„Je to furt jenom los. Stejně zápasy musíme odehrát, a nakonec záleží jen na nás, abychom se na každý zápas připravili tak, abychom získali co nejvíce bodů. Doufám, že odstartujeme lépe než dva předchozí ročníky. Musíme chytnout začátek a dostat se hned někam do horní poloviny tabulky, ne-li první šestky," poznamenal kapitán mužstva Tomáš Hübschman.

Zelenobílý tým do nové sezony vstupuje s tuctem nových hráčů. Jablonec posílil Fendrich, Myška, Hurtado, Slávik, Souček, Tekijaški, Alegue, Schön, Čanturišvili, Drchal, Krulich a Náprstek. „Pan Pelta chtěl udělat velkou obměnu kádru. Nových hráčů je spousta, chce to trochu času, ale zapadli dobře a zatím se dobře aklimatizovali," pochvaloval si Látal, který by přesto ještě jednu posilu do ofenzivy uvítal.

Foto: FK Jablonec Kouč Radoslav Látal v příští sezoně povede fotbalisty Jablonce.

Kromě kádru Jablonec rekonstruuje i hrací plochu. „Po třiceti letech už byla v neudržitelném stavu a měli jsme s tím velké potíže," vysvětlil Pelta. Na Střelnici přestavují hřiště včetně podloží a vytápění. Výměnu čeká i umělé osvětlení.