Baník představil nové dresy i kapitány. Čeká, jak se vyvine situace okolo Plavšiče

Kádr Baníku je momentálně pěkně objemný, čítá přes třicet hráčů. Ostravští ještě čekají, jak se vyvine situace kolem křídelníka Srdjana Plavšiče, který u nich v uplynulé sezoně hostoval a osvědčil se. „Zájem o něj máme, ale záleží i na něm a jeho agentovi. Srdjan toužil po zahraničí. Čekáme, jestli se někde dohodne. Pokud ne, věříme, že by byla velká naděje, že by skončil u nás," podává aktuální informace Mikloško.

Mohutný kádr by měl trošku prořídnout. „Nechceme držet třicet hráčů, snažíme se vybrat to nejlepší. Nějaké hráče pošleme na hostování, cítíme, že by tu teď neměli takový prostor. Budeme se snažit je posunout do druhé nebo první ligy, aby hráli a třeba za rok se vrátili," nastiňuje šéf sportovního úseku Baníku. Podle něj zároveň momentálně není žádná konkrétní nabídka na nikoho z hráčů, se kterými se jistě počítá.