Do plzeňské základní sestavy se po karetním trestu vrátil křídelník Mosquera. Spartě, která hrála první soutěžní zápas po 13 dnech, vedle zraněného kapitána Krejčího mladšího chyběl i bek Höjer. Šanci dostali defenzivní hráči Zelený s Panákem, v útoku nastoupili Kuchta i Čvančara.

Sparta ve zbytku poločasu dobře bránila, domácí nepustila do další šance a ve 38. minutě mohla otevřít skóre. Panákovu hlavičku však reflexivně vyrazil gólman Staněk. Krátce před pauzou Chorý hlavičkou zasáhl Sörensena do hlavy, ale hlavní sudí Černý domácímu útočníkovi faul neodpískal a do hry nezasáhnul ani videorozhodčí Franěk.