Dostálek se dívá víc pod sebe. Záchrana zůstává prioritou, tvrdí trenér brněnských fotbalistů

„Bylo by pochopitelně ideální zbavit se co nejdřív sestupových starostí. Máme ale zpočátku hodně těžký los, a tak musíme být trpěliví. Bylo by samozřejmě zajímavé poskočit výš, avšak hlavní prioritou zůstává záchrana mezi elitou," tvrdí Dostálek.

„V Luhačovicích jsme nabírali fyzičku a taky utužili partu. Tři duely s kvalitními soupeři nás důkladně prověřily. Dostali jsme v nich sedm gólů, což je hodně. Je jasné, že v defenzívě máme co zlepšovat. V lize se musíme ve hře dozadu vyvarovat především individuálních chyb," uvědomuje si Dostálek, který by rád na jaře vylepšil bilanci na domácím stadionu.

Jedinou novou tváří v brněnském mužstvu oproti podzimu je krajní obránce Josef Koželuh, který přišel na hostování z mistrovské Plzně do června 2024 s opcí. Do Olomouce naopak přestoupil ofenzivní záložník Jakub Přichystal. „Přestupní termín ještě neskončil, nevylučujeme další pohyby. Moc dostupných fotbalistů aktuálně k dispozici není, avšak rozhodně nespíme. Poohlížíme se po hráči do obrany a do ofenzívy," prozradil sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.