Doufám, že mě Sparta po roce koupí, přeje si Jankto. Jak na jeho příchod reaguje šéf Slavie?

Již podruhé během krátké doby komentují v Edenu příchod svého bývalého hráče do Sparty.

„Kdo je Jan Kuchta? Těžko se mi hovoří o lidech bez vychování," řekl před startem sezony striktně šéf klubu Jaroslav Tvrdík. „Čas ukáže, kdo udělal správné rozhodnutí," připojil méně kategoricky trenér Jindřich Trpišovský.

Zatímco Kuchta zamířil na Letnou jen půl roku poté, co do Ruska odešel ze Slavie, Jakub Jankto si přece jen za áčko sešívaných nikdy nezahrál. Do světa odcházel jako nezkušený osmnáctiletý mladík.

„Nemohli jsme nabídnout Jakubovi návrat zpět. Respektuji proto jeho rozhodnutí a přeji mu hodně zdaru v další sportovní kariéře," píše na sociální síti tentokrát zcela v klidu Tvrdík.

Sparta má na křídlech nouzi, a tak Jankto sedl v Madridu do auta a zamířil na Letnou.

Jakub Jankto se převlékl do rudého.

„Cesta to byla šťastná. Jsem rád, že se konečně přestup do Sparty finalizoval. Jednání nebyla úplně krátká. Pro hráče je lepší, když už je v daném klubu. Jsem rád, že jsem konečně dorazil do Prahy a sem do Sparty. Vypadá to tady skvěle. Už bude záležet jenom na mně, abych podával nejlepší výkony," líčí posila v prvním rozhovoru na webu sparta.cz.

„Pro Spartu jsem se rozhodl proto, že se mi klub poslední dobou strašně líbí. Spartu sleduju už poslední dva roky. Nejen její zápasy, ale jak se klub chová navenek a kteří lidé ve Spartě figurují," předesílá Jankto.

„Tomáš Rosický i Brian Priske na mě udělali skvělý dojem. Stejně tak Honza Mejdr, Ondra Čelůstka, David Pavelka a můžu pokračovat. Hned jsem věděl, že Sparta je správný klub a že budeme moci dát lidem to, co tady nebylo poslední roky. To znamená radost ze hry a hlavně body. Jsem tady kvůli vítězství," slibuje fanouškům.

Do zahraničí odešel jako dorostenec, domů se vrací jako stabilní reprezentant.

„Osm let je opravdu dlouhá doba. Když jsem v 18 letech odcházel do Udine, takovou kariéru jsem si ani nepředstavoval. Určitě to není žádné zabrzdění. Variant bylo opravdu víc, já už jsem ale cítil, že se potřebuju vrátit domů," zdůrazňuje ofenzivní hráč.