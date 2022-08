Tak přece Jankto! Sparta přivedla další zvučnou posilu z české reprezentace

Rivalita mezi pražskými S dostává další grády. Jakub Jankto sice sešívaný dres áčka nikdy neoblékl, odchovancem Slavie ovšem je. Jako mladý se vydal do Itálie, loni se přesunul do Španělska. V posledních sezonách je stabilním členem reprezentace. A teď zvučnou posilou Sparty.

Janktovo herní vytížení jistě přivítá i trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý. S lvíčkem na prsou dosud Jankto odehrál 45 zápasů, ve kterých vstřelil čtyři góly a přidal 13 asistencí. Zahrál si také na o rok odloženém EURO 2020, česká reprezentace se na šampionátu probojovala do čtvrtfinále. Šestadvacetiletý záložník na turnaji nastoupil do všech pěti zápasů.

Paradoxem je, že Jankta teprve čeká premiéra v české nejvyšší soutěži. Ze Slavie odešel do Itálie už v 18 letech, aniž by si připsal start v A-týmu, a přes Udine a Sampdorii Janov se dostal před minulou sezonou až do La Ligy. V Getafe se ale i vinou zranění neprosadil a nastoupil jen ke 14 ligovým duelům.