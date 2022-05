Drama až do konce! Klokani pozdním gólem zamotali skupinu o záchranu

Přitom i Tepličtí byli blízko zachování šance na uniknutí z barážových vod. V Karviné v závěru o gól vedli, Buchtovo vyrovnání v 90. minutě ale jejich naději poslalo k ledu. Přesto je ale ještě teoretická možnost, že se předposlední Severočeši baráži vyhnou: pokud by se v sobotním závěrečném kole nadstavby dokázali posunout na 14. místo a současně by sparťanský B-tým ve druhé lize obsadil druhou nebo třetí příčku, pak by do baráže šel pouze předposlední celek nejvyšší soutěže.